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Cô gái tình cờ gặp Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đi dạo ở Hà Nội

Đoàn của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đi dạo trong ngõ trên phố Đỗ Đức Dục thu hút sự chú ý của người dân.
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