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Cô gái suýt gặp tai nạn nghiêm trọng trong phòng tập gym

Đoạn video là lời cảnh báo cho những ai thường xuyên đến phòng tập gym, nên chú ý đến những người tập xung quanh để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
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