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Cô gái ở TPHCM "mất tích" sau chuyến xe ôm: Bỏ trốn vì áp lực nợ nần

Do áp lực nợ nần, cô gái ở TPHCM bỏ nhà đi bằng xe ôm công nghệ khiến gia đình và lực lượng chức năng mất thời gian tìm kiếm.
Đọc thêm : Cô gái ở TPHCM "mất tích" sau chuyến xe ôm: Bỏ trốn vì áp lực nợ nần