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Cô gái ở TPHCM giảm 10kg, "lột xác" xinh đẹp nhờ tập yoga

Gặp gỡ Trịnh Thị Hoa Tiên thời điểm hiện tại, có lẽ nhiều người không hề biết rằng, cô gái trẻ xinh đẹp này từng có một thời vô cùng tự ti về ngoại hình của mình.
Đọc thêm : Cô gái ở TPHCM giảm 10kg, "lột xác" xinh đẹp nhờ tập yoga