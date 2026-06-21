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Cô gái nhờ khỉ nhặt hết rác trên đầu

Chú khỉ đã cho thấy sự tốt bụng khi không ngần ngại nhặt hết rác trên đầu cô gái. Phản ứng hài hước và ngộ nghĩnh của khỉ sau khi làm xong nhiệm vụ khiến nhiều người phải bật cười.
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