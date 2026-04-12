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Cô gái Mỹ chi gần nửa tỷ đồng đón tuổi 29 ở nơi ít người tới nhất hành tinh

Ceirra Pipher (người Mỹ) đã chi 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng) để mừng sinh nhật tuổi 29 ở nơi ít người đặt chân đến nhất hành tinh.
Đọc thêm : Cô gái Mỹ chi gần nửa tỷ đồng đón tuổi 29 ở nơi ít người tới nhất hành tinh