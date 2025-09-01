Video
video cùng chuyên mục

"Cô gái mở đường" ngân vang trên phố Hà Nội

Trên đường Trần Phú, một nhóm bạn trẻ mang theo trang thiết bị và thể hiện ca khúc "Cô gái mở đường" đầy sôi động, nhận được sự cổ vũ của đông đảo người dân.