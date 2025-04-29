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Cô gái Lào bay hơn 1.600km vào TPHCM, ở gần 1 tuần chờ xem diễu binh

Maysaa (người Lào) bay từ Hà Nội vào TPHCM từ 24/4 và sẽ ở đây đến hết lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam.
Đọc thêm : Cô gái Lào bay hơn 1.600km vào TPHCM, ở gần 1 tuần chờ xem diễu binh