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Cô gái đi xe máy thoát chết khó tin trước mũi xe ben

cô gái đi xe máy ngay trước mũi xe ben, vô tình lọt vào điểm mù của tài xế, nên đã bị chiếc xe ben tông trúng và đẩy đi suốt một quãng đường dài.
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