Video
video cùng chuyên mục

Cô gái đi xe máy ôm cua ẩu, suýt lao vào ô tô chạy ngược chiều

Cô gái chạy xe máy không giảm tốc độ, vượt ẩu tại đoạn đường cong, suýt gây ra tai nạn đối đầu với chiếc ô tô chạy ngược chiều.
Đọc thêm : Thanh niên gặp nạn vì vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại