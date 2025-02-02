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Cô gái đăng bài "hãy thuê bố tôi" khiến dân mạng xúc động

Priyanshi Bhatt, quốc tịch Ấn Độ, khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ sự đam mê cống hiến cho công việc và khao khát muốn tiếp tục làm việc của bố cô.
Đọc thêm : Cô gái đăng bài "hãy thuê bố tôi" khiến dân mạng xúc động