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Cô gái có đôi chân dài nhất thế giới chật vật tìm người yêu

Cô gái 21 tuổi người Mỹ tự hào có đôi chân dài nhất thế giới, song phải vật lộn với đời sống hẹn hò và tìm kiếm chiếc quần vừa vặn cho mình.
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