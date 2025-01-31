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Cô gái bỏ nghề tiếp viên hàng không, về quê nuôi lợn kiếm 700 triệu đồng

Vì cha mẹ già ốm, cô gái Trung Quốc quyết định nghỉ việc tiếp viên hàng không, về quê nuôi lợn kiếm gần 700 triệu đồng chỉ trong 2 tháng.
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