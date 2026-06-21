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Cô gái bị xử phạt vì mắc hàng loạt lỗi khi tham gia giao thông

Cô gái điều khiển xe máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, xe không gắn gương chiếu hậu…
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