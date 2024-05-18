Video
video cùng chuyên mục

Cô gái bị công ty từ chối vì không trang điểm trong vòng phỏng vấn

Một nữ ứng viên ở New York (Mỹ) bị nhà tuyển dụng từ chối nhận vào làm chỉ vì vẻ bề ngoài "trông có vẻ không đủ sự nỗ lực".
Đọc thêm : Cô gái bị công ty từ chối vì không trang điểm trong vòng phỏng vấn