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Cô gái 26 tuổi bỏ việc lương cao để làm nghề... nuôi lợn

Trên mạng xã hội, Song Song được mệnh danh là "bảo mẫu xinh đẹp của những chú lợn". Cô gái Trung Quốc cho biết, bản thân chưa từng hối hận về quyết định này.
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