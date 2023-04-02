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Cô gái 17 tuổi gây sốt trên TikTok nhờ clip biến váy cũ thành váy dạ hội

Một cô gái 17 tuổi đã gây sốt mạng xã hội khi đăng tải video ghi lại quá trình "hô biến" chiếc váy cưới cũ màu trắng thành váy dạ hội màu hồng ngọt ngào.
Đọc thêm : Cô gái 17 tuổi gây sốt trên TikTok nhờ clip biến váy cũ thành váy dạ hội