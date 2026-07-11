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Cổ động viên Tây Ban Nha vỡ òa khi "La Roja" vào bán kết

Các cổ động viên Tây Ban Nha tại Madrid đã hân hoan khi đội tuyển của họ giành vé vào bán kết World Cup sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ.
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