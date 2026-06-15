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Cổ động viên Scotland thổi kèn túi ăn mừng chiến thắng Haiti

(Dân trí) - Trong tiếng kèn túi đặc trưng, người hâm mộ Scotland phủ kín đường phố Boston (Mỹ) để ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Haiti tại World Cup 2026.
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