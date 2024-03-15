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Cổ động viên nhập viện, phải chống nạng đi lại vì thách võ sĩ đá vào chân

Một cổ động viên đã có hành động dại dột khi thách võ sĩ Jon Jones đá vào chân để rồi sau đó anh phải nhập viện và chống nạng đi lại.
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