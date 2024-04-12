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Cổ động viên gây sốc, dùng roi da đánh cầu thủ

Một cảnh tượng gây sốc diễn ra sau khi Al Ittihad thất bại thảm hại trước Al Hilal tại trận chung kết siêu cúp Saudi Arabia.
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