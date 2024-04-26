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Cổ động viên châu Á phấn khích khi U23 Indonesia thắng Hàn Quốc

Cổ động viên (CĐV) châu Á đã bày tỏ sự thán phục sau khi U23 Indonesia tạo địa chấn trước U23 Hàn Quốc bằng chiến thắng ở trận tứ kết U23 châu Á 2024.
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