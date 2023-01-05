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Cổ động viên châu Á chê bai, giễu cợt mặt cỏ sân Mỹ Đình

Nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp châu Á đã lên tiếng chê bai, dè bỉu về chất lượng mặt cỏ ở sân Mỹ Đình.
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