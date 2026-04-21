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Cổ đông thảo luận sôi nổi tại Đại hội 2026 của Tập đoàn Hòa Phát

Sáng 21/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội.
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