Video
video cùng chuyên mục

Cô dâu Việt chuyển đồ Tết sang Mỹ bằng máy bay, luộc bánh tét bằng bếp gas

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình chị Kim Hiếu ở Mỹ vẫn giữ thói quen trang trí nhà, gói bánh tét để tạo không khí đầm ấm, sum vầy.
Đọc thêm : Cô dâu Việt chuyển đồ Tết sang Mỹ bằng máy bay, luộc bánh tét bằng bếp gas