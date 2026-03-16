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Cô dâu Lào hát tiếng Việt tặng chú rể trong lễ cưới gây sốt

Trong đám cưới, Nounnapha thể hiện ca khúc "Hơn cả yêu" gây ấn tượng với cộng đồng mạng Việt Nam.
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