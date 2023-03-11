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Cô dâu chú rể bật khóc nức nở khi quá nửa khách mời không đến dự đám cưới

88 người nhận lời mời tham dự đám cưới của cặp đôi Gray và Nyx ở Mỹ nhưng quá nửa khách mời đã không đến.
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