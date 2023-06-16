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Cô dâu Bắc Giang dùng 100kg vải thiều trang trí cổng đám cưới

Chị Toàn cùng người thân đã đến các nhà vườn xung quanh thu mua 100 chùm vải, ước tính 100kg, dành trang trí cho đám cưới của con gái.
Đọc thêm : Cô dâu Bắc Giang dùng 100kg vải thiều trang trí cổng đám cưới