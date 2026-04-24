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Cơ chế hộp nhạc phát giai điệu “Bố già” trên đồng hồ

Cơ chế hộp nhạc trong đồng hồ của Jacob & Co. cho phép phát giai điệu thông qua hệ thống bánh răng và trục quay tinh xảo.
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