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Clip tài xế ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT

Tài xế ô tô ở Lào Cai tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT.
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