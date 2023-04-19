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Clip ghi cảnh nam bảo vệ vật lộn, bắt giữ kẻ cướp có súng ở Bình Dương

Bị kẻ cướp cầm súng đe dọa, nam bảo vệ ngân hàng vẫn lao vào vật lộn, khống chế. Nhiều người có mặt thời điểm đó cũng đến hỗ trợ, bắt giữ kẻ gây án.
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