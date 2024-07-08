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Clip "bí ẩn về con tàu ma lơ lửng trên mặt nước" gây xôn xao

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một con tàu ma bay lơ lửng trên mặt nước khiến nhiều người xôn xao và là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
Đọc thêm : Clip "bí ẩn về con tàu ma lơ lửng trên mặt nước" gây xôn xao