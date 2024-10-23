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CLB Pickleball Công an Nhân dân ra mắt mẫu áo thi đấu

Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân đã tổ chức lễ khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc cũng như ra mắt mẫu áo thi đấu của CLB Pickleball.
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