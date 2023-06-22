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CLB ở Saudi Arabia muốn chiêu mộ Son Heung Min với mức lương khủng

Nhà vô địch Saudi Pro League, Al Ittihad đang thuyết phục Son Heung Min rời Tottenham ở mùa hè này bằng mức lương vô cùng hậu hĩnh.
Đọc thêm : CLB ở Saudi Arabia muốn chiêu mộ Son Heung Min với mức lương khủng