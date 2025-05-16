Video
video cùng chuyên mục

Chuyện xúc động về "chiếc ghế không người ngồi" trong đám cưới ở Hà Nội

Trong lễ cưới của ca sĩ 52Hz, một chiếc ghế được đặt ở hàng đầu tiên, không có người ngồi mà đề tên 4 người thân đã khuất của cô dâu và chú rể.
Đọc thêm : Chuyện xúc động về "chiếc ghế không người ngồi" trong đám cưới ở Hà Nội