Video
video cùng chuyên mục

Chuyện xúc động trong căn nhà đơn sơ của nạn nhân vụ cuốc xe 4,2 triệu đồng

Ngồi trong căn nhà đơn sơ, chị Cư Mủa (sống ở Lào Cai) không hề than thân trách phận, chỉ mong con gái sớm khỏi bệnh.
Đọc thêm : Chuyện xúc động trong căn nhà đơn sơ của nạn nhân vụ cuốc xe 4,2 triệu đồng