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Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con trai

Hộp cơm giản dị người mẹ vùng cao chuẩn bị cho con trai chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
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