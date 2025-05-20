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Chuyện xúc động phía sau video hai đứa trẻ gọi hàng xóm là "ông bà nội"

Hai đứa trẻ hàng xóm đi học về, thay vì vào nhà mình, chúng sang hàng xóm rồi gọi lớn: "Cháu chào ông bà nội".
Đọc thêm : Chuyện xúc động phía sau video hai đứa trẻ gọi hàng xóm là "ông bà nội"