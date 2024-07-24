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Chuyện về lá cờ rủ trên nóc lán tre ở Nhật tưởng nhớ Tổng Bí thư

Từ nước Nhật xa xôi, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh Lâm chợt nhói lòng, gác lại mọi việc, chạy ra lán tre ngoài vườn để treo cờ tưởng nhớ.
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