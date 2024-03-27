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Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Ông bà quen nhau theo cách của nhiều người trẻ - tham gia ứng dụng hẹn hò. Từ ngày tìm được tình yêu, bà Ngọc Cầm thấy mình trẻ trung như tuổi đôi mươi.
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