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Chuyện người đàn ông cao 2,28m, lập kỷ lục ở Việt Nam từng gây xôn xao

Đọc thêm : Chuyện người đàn ông cao 2,28m, lập kỷ lục ở Việt Nam từng gây xôn xao