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Chuyện người bác sĩ 50 năm tìm đồng đội ở Công viên Lê Thị Riêng

Sau nhiều thập kỷ, vị bác sĩ quân y Trần Văn Bản (82 tuổi, TPHCM) mong mỏi nhất là tìm được thêm nhiều hài cốt liệt sĩ để các anh sớm trở về với gia đình.
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