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Chuyện mời cưới con, đi công tác "1 gọn 3 không" của Tổng Bí thư

TS Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhớ mãi hai lần nhận thiệp mời cưới con của Tổng Bí thư nhưng "không được" đi dự lần nào.
Đọc thêm : Chuyện mời cưới con, đi công tác "1 gọn 3 không" của Tổng Bí thư