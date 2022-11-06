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Chuyện lạ: Sư tử cái mọc bờm sau khi sư tử đực qua đời

Sau khi sư tử đực qua đời, con sư tử cái 18 tuổi tên là Zuri đã bất ngờ mọc ra những chiếc lông dài ở cổ, và dần tạo thành một chiếc bờm.
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