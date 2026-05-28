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Chuyển hướng thiếu quan sát, người phụ nữ suýt mất mạng dưới bánh ô tô tải

Chưa quan sát kỹ phía sau đã vôi chuyển hướng, nên người phụ nữ đi xe máy vô tình tạt đầu xe tải cực kỳ nguy hiểm.
Đọc thêm : Chuyển hướng thiếu quan sát, người phụ nữ suýt mất mạng dưới bánh ô tô tải