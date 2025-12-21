Video
video cùng chuyên mục

Chuyên gia thể hiện kỹ năng dùng chai nhựa để khống chế rắn hổ mang

Một chuyên gia bắt rắn người Thái Lan đã khiến nhiều người phải thán phục khi có thể dễ dàng khuất phục con rắn hổ mang cực độc chỉ bằng một vỏ chai nhựa.
