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Chuyên gia nói về điểm mua hợp lý của vàng

Chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức chỉ ra “điểm mua hợp lý” của kênh đầu tư vàng trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.
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