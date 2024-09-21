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Chuyên gia lâm nghiệp nói về phương pháp truyền dinh dưỡng để "cứu cây"

Phương pháp này chỉ dùng cho cây cổ thụ, già yếu ta truyền thêm dưỡng chất để cây khỏe hơn.
Đọc thêm : Chuyên gia lâm nghiệp nói về phương pháp truyền dinh dưỡng để "cứu cây"