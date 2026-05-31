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Chuyên gia dùng chai nhựa khống chế rắn hổ mang một cách dễ dàng

Một người dân sống tại Bangkok (Thái Lan) đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ khi phát hiện con rắn hổ mang ẩn nấp trong chậu cây cảnh của gia đình.
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