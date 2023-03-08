Video
video cùng chuyên mục

Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ăn nhầm hạt chống ẩm?

Trên các gói chống ẩm thường được in câu cảnh báo "Không được ăn". Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn nhầm những gói chống ẩm này?
Đọc thêm : Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ăn nhầm hạt chống ẩm?